Les carburants changent de nom dans les stations-service

Même si la plupart de nos modestes voitures roulent toujours aux carburants, quelques nouveautés viennent de faire leur entrée dans les stations-service. Depuis ce vendredi 12 octobre 2018, fini le sans-plomb 95 et autres diesels, car l'étiquetage a changé. Dorénavant, les automobilistes trouveront à la place E5 et B7. Pour cause, les appellations ont été harmonisées dans toute l'Union européenne.