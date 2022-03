Carburants chers : qui aide le plus en Europe ?

Remise de 15 centimes d'euros par litre pour les automobilistes, ristourne de 35 centimes pour les pêcheurs, 400 millions d'euros débloqués vendredi pour les transporteurs... En une semaine, le gouvernement a lâché au total plus de trois milliards d'euros d'aide. Rien que sur les carburants. Ce n'est pas encore suffisant pour certains. Dans certains ports, les bateaux restent pour l'instant à quai. La France a pourtant été le pays le plus rapide et le plus généreux pour amortir la hausse des prix. En Allemagne, le prix du litre du sans-plomb atteint 2,32 euros. Et le gouvernement n'est pas encore décidé à baisser les prix à la pompe. 1,97 euro le litre de sans-plomb en France, 2,17 euros en Italie, 2,18 euros en moyenne en Allemagne... Partout en Europe, les prix montent et la colère aussi. C'est notamment le cas à Madrid où le gouvernement a préféré baisser la TVA sur l'électricité et mis en place un chèque énergie. En Espagne, les caisses sont vides. Et le Premier ministre Pedro Sánchez en appelle à l'Europe. Dans la vidéo en tête de cet article, Monica Frassoni, présidente - European Alliance to Save Energy (EU-ASE) explique ce que peut faire l'Union européenne. Elle pourrait notamment faire ce qu'elle n'a jamais fait : procéder à des achats groupés sur le gaz ou le pétrole pour faire baisser la facture. Mais pour cela,les 27 devront se mettre d'accord lors du prochain sommet. TF1 | Reportage A. Etcheverry, G. Gruber, D. Xainte