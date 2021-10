Carburants : convertir sa voiture à l’éthanol, un bon plan ?

À 79 centimes le litre, il coûte deux fois moins cher que les autres carburants. Le superéthanol est à 35 euros le plein. Moins cher, même si vous en consommerez plus. 20% en moyenne par rapport aux autres carburants. Mais à l'heure où les prix s'envolent, ce mélange d'essences et d'alcool issu de végétaux comme la betterave séduit de nombreux automobilistes. Comment convertir son véhicule ? La première option consiste à installer un boîtier facturé en moyenne à 1 100 euros. Il est rentabilisé en un an selon les garagistes. Seuls les véhicules essence peuvent être convertis au superéthanol. L'autre solution n'a pas besoin de boîtier. Grâce à un ordinateur, il est possible de reprogrammer les paramètres du véhicule. Mais attention, si les garagistes effectuent librement cette intervention, les automobilistes sont eux dans l'illégalité. En théorie, passer du sans plomb au superéthanol vous oblige à modifier votre carte grise. Or, le code de la route l'interdit pour ce type d'opération. Votre certificat d'immatriculation n'est donc plus valide. La suite dans la vidéo ci-dessus.