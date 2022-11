Carburants : derniers pleins avant la hausse des prix

Il n'est pas rare de voir encore de longues files d'attente dans les stations-service. C'est notamment le cas dans cette station de Vémars (Val-d'Oise). Elle est l'une des rares du secteur à proposer tous les types d'essence, 30 centimes moins cher pour encore 48 heures. Alors, même ceux qui ont déjà un réservoir à moitié rempli repassent en caisse. Profiter des dernières ristournes a pour conséquence de vider les cuves de stations-essence. Gilles en est à sa troisième station. Il roule beaucoup, utilise deux véhicules et sait déjà le surcoût que cela va représenter à partir de mercredi. Pour ses deux véhicules, il déboursera donc en plus environ 40 euros par mois. D'où la ruée actuelle vers l'essence. Victime de son succès, le responsable de cette station tire le rideau. Le réapprovisionnement ne suit plus. Dans cette autre station, une seule livraison cette semaine, alors que d'habitude, il y en a trois. Les grèves sont finies mais les problèmes d'approvisionnement se poursuivent. L'Île-de-France est la région qui, pour l'heure, est la plus pénalisée de Métropole. On y roule plus à l'essence qu'au diesel. Du coup, même les scooters avalent chaque goutte qui se présente à eux avant la hausse des tarifs dans trois jours. TF1 | Reportage F.X. Ménage, V. Hacala