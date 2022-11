Carburants : derniers pleins avant la hausse des prix

D'interminables files d'attente, des automobilistes qui perdent patience, des stations fermées, et des réservoirs à sec. Ces images n'ont pas été tournées il y a quelques semaines mais bien ce week-end, comme si rien n'avait vraiment changé. Il faut compter 1h30 dans une station. "J'étais obligée de venir aujourd'hui parce que je travaille. J'attends des heures le week-end", "Il faut être motivé pour partir et faire le plein. Il n'y a pas le choix", ont affirmé les automobilistes. Certains viennent profiter encore des aides de l'Etat et de Total. A partir de mercredi, remplir son réservoir coûtera 30 centimes de plus. Un artisan a fait le calcul : "Faire le plein va me coûter environ 200 euros. Avant, c'était 130 euros. Ça fait 70 euros d'écart". Une chasse au carburant qui continue dans les grandes agglomérations. Un quart des stations connaissent encore des pénuries. Certaines n'ont pas de sans-plomb, d'autres restent désespérément vides depuis des semaines, comme celle qui jouxte la raffinerie de Feyzin où la grève a pourtant pris fin mardi dernier. Pour un retour à la normale selon les professionnels, il faudra attendre encore une dizaine de jours. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy