Carburants : des stations toujours perturbées

Les automobilistes de la région parisienne semblent petit à petit retrouver le sourire. Encore faut-il savoir où aller faire son plein. Selon les professionnels du secteur, seules 13% des stations-service connaissent aujourd'hui des problèmes d'approvisionnement. Mais ces tensions sont concentrées dans des zones précises avec beaucoup d'automobilistes. L'Île-de-France, Lyon et ses alentours et la Bourgogne Franche-Comté. La raison : ces régions dépendent des raffineries de Feyzin dans le Rhône, toujours en grève, et de Gonfreville-l'Orcher, en Normandie, où l'activité n'a repris que mercredi dernier. Pour l'instant, seul le déblocage des stocks permet de réapprovisionner les stations. La production, elle, met plus de temps à reprendre. Un calendrier est scruté par les stations-service, à quelques jours de la baisse des remises sur le carburant. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'une ristourne du gouvernement de 30 centimes par litre à laquelle s'ajoute une remise de 20 centimes dans les stations TotalEnergies. À partir du 16 novembre, ces ristournes ne seront plus que de dix centimes par litre. Ces nouvelles remises seront appliquées en station jusqu'au 31 décembre. TF1 | Reportage L. Kebdani, P. Marcellin