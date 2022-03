Carburants : Jean Castex annonce une remise de 15 centimes par litre à partir du 1er avril

À partir du 1er avril, les automobilistes seront remboursés de 15 centimes par litre. Tous les carburants seront concernés. Cette remise ne sera pas affichée sur les prix affichés à l'entrée des stations-services, mais s'effectuera au moment du paiement. "C'est un petit coup de pouce, mais ça ne sera pas suffisant". "Il peut faire encore un peu plus", estiment les personnes interrogées dans le reportage ci-dessus. Que représente concrètement cette mesure pour votre porte-monnaie ? À 1,88 euro le litre pour le gazole en moyenne actuellement dans l'Hexagone, votre plein de 50 litres vous coûte aujourd'hui 94 euros. Avec 15 centimes de moins par litre, cela reviendra à 86,50 euros. Soit 7,50 euros de moins. Pour l'économiste Frédéric Gonand, cela aura un effet très limité sur le pouvoir d'achat. "Qu'est-ce qui se passe si le prix du baril va continuer à augmenter, est-ce qu'il va falloir remettre une mesure supplémentaire ? Ce qui vient d'être annoncé par le gouvernement est quand même assez limité en terme de gestes pour les ménages français". La mesure durera jusqu'à fin juillet et coûtera 2,4 milliards d'euros. Elle est entièrement à la charge de l'État qui appelle pétroliers et distributeurs à fournir un effort supplémentaire de leur côté. L'ensemble des Français, particuliers comme professionnels, pourront en bénéficier. Doit-on y voir un hasard du calendrier ? Ce coup de pouce entrera en application à seulement neuf jours du premier tour de la présidentielle. TF1 | Reportage J. Roux, F. Moncelle, B. Rey, M. Desmoulins, B. Augey, C. Gazilhac, V. Brossard, F. Fernandez