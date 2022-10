Carburants : la fin de la pénurie dans le Nord ?

La bonne nouvelle se partage volontiers en famille. Il y a de l'essence dans le département du Nord. Et le message passe très vite. Dans cette station de Dunkerque, l'une des premières pénuries de carburant, les longues files d'attente et les cuves à sec sont finies. Elle a pu rouvrir au public vendredi soir. Dans les Hauts-de-France, près de 80 % des stations-services ont tous les carburants en stock, deux fois plus qu'en début de semaine. C'est la conséquence notamment de la réquisition des salariés dans le dépôt pétrolier de la ville. Alors, à la pompe, certains retrouvent le sourire. Les professionnels du transport sont en particulier soulagés. Malgré l'amélioration, une dizaine de commerçants manquent à l'appel ce matin au marché de Croix, une situation inédite. Mais l'inquiétude semble encore plus forte chez les agriculteurs. Il y a une semaine, nous avions rencontré Laurent Declercq, en plein semis de blé et d'orge. Il craignait de manquer de carburant. Actuellement, sa situation ne s'était pas encore améliorée. Face à cette situation, les syndicats agricoles alertent, dans trois semaines, il sera trop tard pour semer. M. Desmoulins, M. Derre, M. Debut