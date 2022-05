Carburants : la fin des stations-service indépendantes ?

Dans le département de la Marne, une station à Saint-Memmie a fermé il y a un mois. La plus proche est à 10 km, mais son gérant ne sait pas encore combien de temps, il pourra tenir. Il ne peut pas rivaliser avec les prix de la grande surface voisine où le carburant est vendu 15 centimes moins chers le litre. Cinquante stations indépendantes ferment chaque année. En 40 ans, le nombre de points de vente est passé de 40 000 à 11 200. Alors pour s'en sortir, certains pompistes se diversifient. En Meurthe-et-Moselle, une station située près de la frontière résiste à la concurrence avec le Luxembourg voisin. Elle fait commerce alimentaire, vente de fruits et de légumes. Le gérant prépare même des sandwichs. Les clients viennent plus souvent remplir leurs paniers que le réservoir de leurs voitures. Autre solution, le financement par les communes d'une station automatique comme c'est notamment le cas à Ségur, village aveyronnais de 500 habitants. Elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, le carburant est moins cher qu'ailleurs. La collectivité ne fait aucune marge sur l'essence et le gasoil qu'elle vend. Autre atout des collectivités, elles ont souvent les moyens d'investir pour moderniser leurs stations, comme c'est le cas avec ces bornes électriques. TF1 | Reportage P. Ninine, C. Gerbelot, A. Cazabone