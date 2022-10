Carburants : la France en panne sèche ?

Pour un couple, c'est la panne sèche. Dans une station-service, leur carburant n'est plus disponible. Partout en France, c'était l'opération de la dernière chance pour beaucoup d'automobilistes, ce dimanche 9 octobre. Objectif : trouver une pompe à essence ouverte. Mais une station ouverte ne veut pas dire approvisionnée, car parfois il ne reste plus qu'un seul carburant et ce n'est qu'à la pompe que les automobilistes le découvrent. Même déconvenue pour un conducteur, dans une station-service d'Aubagne. Dans certaines stations, la consommation a augmenté de 30% par rapport à la normale, car quelques automobilistes prennent du carburant, alors qu'ils n'en ont pas un besoin immédiat. Pendant ce temps-là, sur l'autoroute de Normandie, ceux qui sont partis loin de Paris en profitent. Autre solution : prendre les devants, comme les deux collègues qui feront du covoiturage cette semaine. Enfin, certains ont préféré rester chez eux en espérant de nouvelles livraisons dès demain matin. TF1 | Reportage L. Deschateaux, P. Gely, N. Chiesa, G. Thorel