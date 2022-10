Carburants : le défi de l'approvisionnement

C'est un lieu habituellement fermé le dimanche. Mais pour faire face à la crise, l’État a ouvert ce stock stratégique, le seul ce matin en Île-de-France. Des dizaines de transporteurs patientent pour remplir leurs citernes, alors qu'ils sont attendus pour ravitailler en urgence toutes les stations à sec. Exceptionnellement, Cyril Touraille, chauffeur livreur Premat, est autorisé à rouler un dimanche pour livrer un client en rupture depuis samedi. La ruée des automobilistes complique particulièrement son travail. Sur son chemin, il croise une station. Il n'y livre pas, mais son camion est bloqué par une file d'attente. Il doit donc négocier avec les automobilistes. Il faudra à Cyril plus de 1h30 pour enfin arriver à destination. À première vue, personne. Pourtant, à peine arrivée, les automobilistes se pressent déjà. Mais dans sa citerne, il n'y a que 41 000 litres de gasoil, de quoi tenir une journée pas plus. Alors, il faut déjà anticiper les prochaines livraisons. Le groupe Premat en Essonne s'organise comme il le peut. Son patron, Philippe Premat, n'a pu mobiliser que dix chauffeurs ce dimanche. Lundi, ils seront une centaine. "Demain, c'est lundi, donc journée normale, on va livrer entre 250 et 300 points de vente. On livre des stations-service de pétrolier, principalement Total, mais aussi la grande distribution", explique-t-il. Mais vue la situation, il faudrait au moins doubler le nombre de rotations. Cela est impossible parce que les transporteurs manquent de chauffeurs et de citernes. TF1 | Reportage A. Barth, C. Chevreton, M.S Le Gall