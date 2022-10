Carburants, le défi du ravitaillement

Ils sont des dizaines de camions-citernes devant le stock stratégique de l'Etat, spécialement ouvert pour l'occasion, et le seul ce dimanche matin en Île-de-France. Alors les transporteurs aussi patientent pour remplir leurs citernes. Un comble, alors qu'ils sont attendus pour ravitailler en urgence toutes les stations à sec. Exceptionnellement, Cyril Touraille est sur le pont pour livrer un client en rupture depuis samedi matin. "On est autorisé à rouler le dimanche pour essayer de combler le retard de livraison dans les stations-services", explique-t-il. Ces retards sont liés aux grèves dans les raffineries mais aussi à la ruée dans les stations. Et les files d'attente compliquent le travail des transporteurs. Après quelques négociations avec les automobilistes, il faudra à Cyril plus d'une heure et demie pour arriver à destination. La station est déserte mais cela ne va pas durer. A peine arrivé, les automobilistes se pressent déjà. Si certains perdent patience derrière le volant, le transporteur, lui, garde son sang-froid : "On fait notre travail comme il doit être fait". Dans la citerne il y a 41 000 litres de gasoil uniquement. De quoi tenir une journée sur la station, et pas plus. TF1 | Reportage A. Barth, M. S. Le Gall