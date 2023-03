Carburants : le gouvernement a appris de ses erreurs

Dans la main de ces salariés, il y a des lettres de réquisitions indiquant qu'ils doivent retourner au travail. Nous sommes devant la raffinerie de Donges, où les livraisons de carburants vont reprendre dans une région au Pays de la Loire. Effectivement, 36 % des stations sont en situation de pénurie partielle. Voilà pourquoi les réquisitions se multiplient en métropole. Comme dans la raffinerie de Gonfreville, en Normandie, où la police monte la garde devant des manifestants venus critiquer la décision. La mesure a pris de court, elle intervient trois jours seulement après la fermeture de la raffinerie. Bien plus rapidement qu’en octobre dernier, où souvenez-vous, il avait fallu quatorze jours pour que la première ait lieu. Changement de stratégie du gouvernement, décidé cette fois à réagir plus vite. Et ce n’est pas la seule différence, contrairement à la dernière pénurie, désormais il y a du stock dans les dépôts. Les manifestants bloquent aussi l'accès de certains dépôts pétroliers là où se trouve l’essence avant d’arriver à la pompe. La encore, il faut réquisitionner, c’est le cas à Fos-sur-Mer, ce qui a permis d'approvisionner 700 camions-citernes contre 900 en temps normal. Mais dans les rues de Marseille, la différence commence à se ressentir. TF1 | Reportage C. Diwo, G.Thorel, L. Huré