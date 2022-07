Carburants : le litre à 1,50 euro à la rentrée ?

Le litre du carburant à 1,50 euro, voilà ce que pourrait afficher à la rentrée certains totems de station-services. "C'est sûr que là, on respirerait un peu plus", confie un consommateur. Un coup de pouce pour les automobilistes que ces vacanciers à la Seine-sur-Mer apprennent avec le sourie : "Tant que c'est moins qu’actuellement, c'est forcément une bonne nouvelle". Pour arriver à ce résultat, dès le 1er septembre, la ristourne de 18 centimes du gouvernement passera à 30 centimes par litre. En parallèle, le pétrolier Total offrira, lui aussi, 20 centimes de réduction par litre à la pompe dans toutes ses stations. Mais attention, ces remises ne s'appliqueront qu'en septembre et en octobre. Les montants diminueront ensuite jusqu'à la fin de l'accord. Trop court mais aussi trop tard selon certains vacanciers. Alain et sa famille ne roulent jamais autant qu'en été. Cette remise c'est aujourd'hui qu'ils en auraient eu besoin. En attendant ces aides, prendre la voiture vous coûtera toujours le prix fort. Certains touristes font donc le choix de la laisser au garage. TF1 | Reportage M. Desmoulins, C. Souhaut