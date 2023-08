Carburants : le retour des promos

Pour trouver moins cher, nous avons pris la route de Châteaudun et comparé les prix de carburant. Après quelques kilomètres, c'est en ce lieu que nous avons trouvé l'essence la plus abordable. Il est à un euro et 81 centimes le litre. Logique, puisque pour le septième week-end de suite, l’enseigne de grande distribution propose son carburant à prix coûtant. Comprenez, elle ne fait pas de marge quand elle vend. Pour Nathalie et sa famille, c'est une aubaine, car elle part en vacances dans deux jours. Mais attention ! Même les prix coûtants doivent être comparés. Il y a parfois jusqu'à dix centimes d'écart entre les stations, pourquoi ? Parce qu'elles n'achètent pas toutes leur carburant au même moment et donc au même prix. Si les enseignes vous font un tel cadeau, c'est pour vous attirer dans leurs rayons et remplir votre caddie. Laura Bokobza, spécialiste de la grande distribution, nous explique comment les magasins font pour avoir de marge. Et c'est sur le ticket de caisse que l'enseigne gagne de l'argent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage K. Yousfi, D. Pires, D. Mourgues