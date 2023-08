Carburants : le retour va coûter plus cher

Vous êtes en vacances au bord de la piscine, insouciant. Vous ne vous doutez pas que pendant ce temps-là, les prix du carburant s'envolent. Mais une fois à la pompe à essence, la réalité vous rattrape. Pas le choix, il faut bien rentrer chez soi. En un mois, le carburant a augmenté. En moyenne, plus neuf centimes pour le 95, plus 7,5 centimes pour le sans-plomb 98 et plus quatorze centimes pour le gasoil. Notre voiture consomme du 95. Pour remplir notre réservoir de 60 litres, nous avons payé 120 euros, aujourd'hui, 18 août. Il y a un mois, cela nous aurait coûté cinq euros de moins. Pour des prix moins élevés, il faut éviter la plupart des stations essence d'autoroute. Préférez plutôt celles des supermarchés, par exemple. On peut y gagner plusieurs dizaines de centimes par litre. Pourquoi payez-vous plus au retour qu'à l'aller ? Cet été 2023, vous étiez plus nombreux sur les routes et les pays pétroliers ont moins produit. Résultat, les prix du baril ont augmenté et l'essence avec. Cette hausse se poursuivra au moins jusqu'à la fin de l'été. TF1 | Reportage G. Bertrand, I. Iorgulescu, F. Maillard