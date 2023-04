Carburants : les automobilistes peuvent-ils se passer des aides ?

Si vous gagnez moins de 14 700 euros par mois, attention, il ne vous reste que quelques heures pour demander votre chèque carburant. Dès samedi, les coups de pouce sur l'essence ou le diesel, c’est fini. Pourquoi y mettre un terme maintenant ? À la pompe, contrairement à l’an dernier, le carburant dépasse rarement les deux euros. C’est la conséquence du prix du baril du pétrole. Il y a un an, il coûtait plus de 100 dollars, il est tombé aujourd'hui en dessous des 80 dollars, et ce n’est pas fini. Ces aides ont aussi coûté cher à l’État. Il y a un an, il y a eu une première ristourne de quinze centimes du litre, passé à 30 centimes de septembre à mi-novembre, pour redescendre ensuite à dix centimes du litre. Et depuis janvier, il y a eu ce chèque de 100 euros pour les plus modestes. Le coût total de l’opération s’élève à huit milliards d’euros. Cet argent sera désormais investi dans le ferroviaire et l’électrique. À partir de samedi, les automobilistes devront plutôt compter sur le secteur privé. TF1 | Reportage G. Bertrand, E. Spertino, B. Rey