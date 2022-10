Carburants : les petites stations font de la résistance

Dans le Val-d'Oise, dans ce village de 1 800 habitants, c'est presque devenu un monument. Cette station essence existe depuis quasiment un siècle, mais elle est de moins en moins rentable. Pour chaque litre d'essence vendu, la marge est de quatre à dix centimes environ. Et cela dépend du cours du pétrole. Mais une fois les dépenses de fonctionnement remboursées, il ne reste plus rien. En face, la concurrence avec les supermarchés est massive. Dans les années 70, les grandes surfaces commencent à vendre de l'essence et elles cassent les prix. À l'époque, l'Etat enrage car c'est lui qui fixe les tarifs de l'essence. Or, les grandes surfaces réclament un marché plus libre. Un long bras de fer s'engage. À la fin, les supermarchés gagnent et les petites stations ferment alors par milliers. Actuellement, 60 % de l'essence est vendue dans les supermarchés, qui achètent de gros volumes et peuvent ainsi négocier des tarifs bien plus bas que les stations traditionnelles. Quant à la fréquentation, par rapport aux années 80, elle a été divisée par quatre. Alors, pour résister, les responsables utilisent les mêmes armes que les grandes surfaces. Et c'est uniquement grâce à ces services rentables que les stations essence existent encore. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta