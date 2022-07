Carburants : nouvelles aides à la pompe

Pour se rendre chaque jour à l’usine, Jérôme Cottereau prend la voiture et bénéficie depuis plusieurs années d’une prime transport de 200 euros de son employeur. Avec 100 kilomètres parcourus chaque jour, son budget explose, comme celui des autres salariés. Son patron aimerait pouvoir faire plus. Une prime plafonnée à 200 euros par an que la Première ministre propose ce vendredi 22 juillet de doubler. En parallèle et sous pression de l’opposition, le gouvernement devrait augmenter la ristourne pour tous, sur le litre de carburant. La remise de 18 centimes pourrait atteindre 20 à 40 centimes à la rentrée. Pour un automobiliste par exemple, dont le plein a coûté 81 euros, cela représenterait un gain supplémentaire d'un à huit euros. Sans compter l’effort de certains pétroliers, comme Total qui annonce, sous la menace d’une taxation de ses profits, une remise à la pompe. Elle est fixée à 20 centimes par litre pour septembre et octobre. Puis, dix centimes sur novembre et décembre. La remise s’ajoutera bien à celle de l’État. Les ristournes s'arrêteront dans les deux cas en fin d’année. TF1 | Reportage C. Colin, A. Fourcade, B. Chastagner