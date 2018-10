Carburants : recrudescence des vols

Pour dérober le carburant, certains voleurs ont mis en place un mode opératoire totalement inédit. Ce dernier consiste à pirater le système informatique des stations-service. Un homme a d'ailleurs été pris en flagrant délit dans l'Oise. Et avec la hausse du prix à la pompe, ce type de méfait risque de se multiplier. Depuis janvier 2018, 9650 vols d'essence et de gazole ont été recensés par les autorités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.