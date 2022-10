Carburants, salaires : l'exaspération gagne les Français

Sur ce marché du Puy-de-Dôme, nous avons d'abord rencontré Guilaine. Une petite retraite et beaucoup de colère. Pour venir ici, son boucher fait 265 kilomètres aller-retour et n'est pas certain de pouvoir revenir la semaine prochaine. Certains de ses collègues n'ont même pas pu venir ce dimanche 16 octobre. Frédéric est père de famille en région parisienne. Il n'achète plus de viande pour économiser, en prévision d'un hiver qui l'inquiète. Béatrice a une retraite de 1 900 euros. Elle aide son fils à s'en sortir. Il est chauffagiste, gagne le SMIG et n'a qu'une seule suggestion à l'adresse du gouvernement. C'est que ce dernier soit plus près du terrain avant de faire des promesses. Fils d'ouvrier et aujourd'hui patron, Farid, qui est tombé deux fois en panne, faute de carburant, fait le même constat. Reprochant au gouvernement de ne pas avoir des gens qui leur expliquent la situation sur le terrain. Le terrain, ce sont aussi ces trois heures d'attente un dimanche matin, pour arriver jusqu'à la fin de la file et avoir de l'essence. Sammy, lui, ne sait pas s'il pourra partir en vacances avec sa famille. TF1 | Reportage S. Pinatel, G. Frixon, H. Massiot