Carburants : toute l'Europe vient faire le plein en France

En Haute-Savoie, en Alsace ou en Moselle, c'est le même spectacle partout. Des files d'attente aux stations essence et des plaques étrangères par dizaines. Suisses, Allemands, Luxembourgeois, ils viennent profiter de la ristourne de 30 centimes sur le carburant français. De l'autre côté de la frontière comme en Allemagne, les stations attendent désespérément les clients. Dans l'Hexagone, le plein de gasoil est à 1,72 euro. Les Allemands économisent donc 42 centimes par litre, 17 centimes pour les Luxembourgeois. Quant aux Suisses, ils sont les grands gagnants avec 70 centimes d'euros d'économies par litre de gasoil. Les étrangers profitent-ils de cette ristourne sur le dos des contribuables français ? Pour beaucoup d'Alsaciens ou de Haut-Savoyards croisés à la pompe dans l'après-midi de ce 3 septembre 2022, c'est une querelle inutile. Il n'y a pas de débat non plus pour le directeur d'une station d'essence en Haute-Savoie, qui rappelle que les étrangers paient comme nous 60 % de taxe sur le plein de carburant. Seul bémol, après trois jours de forte affluence, certaines stations affichent déjà des ruptures de stocks, notamment sur le sans-plomb 95. TF1 | Reportage C. Blampain, P. Vogel