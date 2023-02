Carburants : une facture de plus en plus salée

Ce commerçant roule au diesel. L'augmentation des prix pèse de plus en plus lourd dans son budget. "Avant, un plein, c'était 80 euros, là, je suis à moitié du plein, et je suis à 61 euros. Je ne sais pas si vous imaginez quand même", se plaint-il. Faire le plein lui coûte désormais près de 500 euros tous les mois. "On essaie de trouver les astuces, les meilleurs possibles, diminuer le kilométrage, de tout faire tant qu'on peut, mais on fait avec", poursuit-il. Le prix moyen du litre de gasoil frôle déjà les deux euros. Et ce seuil symbolique pourrait être dépassé dans les prochaines semaines. Les automobilistes sont inquiets : "On subit, on n'a pas trop le choix" ; "On fait très attention et on cherche toujours la station la moins chère possible". Face à cette hausse, certains conducteurs réfléchissent même à se passer de leur véhicule. La plupart des automobilistes rencontrés ce dimanche matin continueront malgré tout à utiliser leur voiture, faute de pouvoir s'en passer pour aller travailler. En un mois seulement, les prix de l'essence et du gasoil ont augmenté en moyenne de 20 centimes le litre. TF1 | Reportage E. Speretino, B. Chastagner