Carcassonne/Cherbourg : 15 degrés les séparent

Quand le soleil tape, quand l'ombre des arbres ne suffit plus, c'est devant les pharmacies que la vérité vous sera dévoilée. Il fait 24 degrés à Cherbourg, tandis qu’il fait 39 degrés à Carcassonne. Avec cette température, il n'y a pas un temps à sortir une Québécoise dans la brûlante cité médiévale, tandis qu’à 1 000 kilomètres plus loin, le Cotentin se réjouit. Mais à Carcassonne, quand on trouve de l'ombre, rien n'arrête un touriste déterminé. Par presque 40 degrés, ils sont nombreux à commander du cassoulet. Une petite rue médiévale est un bon plan à Carcassonne. Là, à l’entrée de la cité, en plein courant d'air, c'est plutôt agréable. À Cherbourg, il y a un peu de vent. Les lunettes de soleil sont indispensables. Si jamais on a trop chaud, l'eau est à 18 degrés. Cette température, c'est plutôt correcte comparée au reste de l'année, ça l'est moins à Carcassonne. Au bord de l'eau, il y a un courageux animateur recouvert de poil, sous la combinaison duquel il doit bien faire 50 degrés. Une certitude ce soir : ce n'était pas un ours polaire. TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Mislanghe, G. Thorel