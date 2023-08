Cargo à la dérive : inquiétude pour l'environnement

L'opération qui se prépare est particulièrement délicate. Dans les prochaines heures, les sauveteurs vont devoir remorquer ce cargo en flamme en pleine mer du Nord. Depuis quatre jours, le Fremantle Highway dérive au Nord des Pays-Bas. L'incendie a causé la mort de l'un des équipages. Il ne reste maintenant plus personne à bord. Mais le navire transporte toujours plus de 3 700 véhicules, dont 500 voitures électriques et leurs batteries contenant du lithium, très polluantes. Les habitants des îles voisines craignent un désastre écologique. Cette région côtière est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Tous suivent les opérations à distance, impuissants. Le cargo va être déplacé, mais c'est un mastodonte de 200 mètres de long et 18 500 tonnes. Le navire se situe à 23 km des côtes néerlandaises. Les secours souhaitent le remorquer dix kilomètres plus à l'Est pour dégager la voie. Le trafic maritime est très dense dans ce secteur. L'opération pourrait durer entre douze et quatorze heures. Difficulté supplémentaire : le feu qui est certes moins intense qu'au début, mais toujours en cours. La cause de cet incendie est pour l'instant indéterminée. TF1 | Reportage Q. Fichet, V. Lamhaut, G. Delobette