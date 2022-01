Cargo de la drogue : l’imagination sans limites des trafiquants

Les autorités françaises ne s'attendaient sans doute pas à un tel scénario. Lorsqu'ils observent ce cargo suspect en provenance du Brésil. Les douaniers informés par leurs homologues américains imaginent avoir affaire à une seule cargaison de cocaïnes. Ils la trouvent assez rapidement, 40 sacs étaient cachés dans le faux plafond de la salle de sport. Le Trudy est immobilisé près de deux semaines à Dunkerque et son équipage a été interpellé. Coup de théâtre. Quinze jours plus tard, lorsque le même navire, aborde à Rotterdam. Une nouvelle cargaison est découverte. Du jamais-vu selon ce journaliste qui a révélé toute l'affaire. Le Trudy avait même plus de deux caches. Une tonne de cocaïnes saisie par les Français dans la salle de sport. Ensuite, 500 kilos retrouvées par la police hollandaise qui a découvert une troisième cache vide. Celle-ci, sur le safran du navire, accessible uniquement par voie maritime. Au total, le Trudy aurait pu transporter trois tonnes de cocaïnes pour un prix de revente de 400 millions d'euros. Autre scandale de l'affaire. Un commando de trafiquant déguisé en policier est parvenu à fouiller le navire à Dunkerque, juste après la saisie des douanes. La cocaïne est plus souvent retrouvée cachée dans des containers, parmi des produits frais. Les saisies explosent depuis deux ans, mais dans les grands ports européens, seul 1% de ces cargaisons est contrôlé par les autorités. T F1 | Reportage B. Christal, D. Salmo