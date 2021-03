Cargo échoué dans le canal de Suez : la situation reste bloquée

Le mastodonte de mer de 22 000 tonnes surplombe toujours le long des habitations du canal de Suez où il s'est échoué. Depuis mardi, jour et nuit, les dragueurs tentent d'extraire des tonnes de sables et de roches sous le navire pour le dégager. Un travail lent et difficile vu la taille du cargo. Des équipes néerlandaises, spécialisées dans ce type d'opération, sont arrivées sur place pour prêter main-forte. Vendredi, quatre remorqueurs avaient désensablé le supercargo, mais l'opération a été un échec. Près de 200 navires sont toujours bloqués au nord, mais aussi au sud et à l'intérieur du canal. Face à cette situation, certains ont préféré rebrousser chemin. Ce qui les oblige à faire un détour de plus de 6 000 kilomètres. Selon les autorités égyptiennes, aucune avarie n'est signalée dans le navire. Le gouvernail ainsi que les hélices ne sont pas bloqués. Tout est fait pour que le navire continue de s'enliser dans la berge. L'espoir repose sur une marée haute prévue dimanche soir. Ce qui pourrait faciliter le désensablement et peut-être la libération du canal.