Caricatures de Mahomet : Emmanuel Macron dit comprendre qu'elles puissent "choquer"

Interviewé sur la chaîne Al Jazeera, Emmanuel Macron est revenu sur ses propos concernant les caricatures de Mahomet. "Je comprends et je respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures et je défendrais toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner", a-t-il déclaré.