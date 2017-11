Carles Puigdemont demande à la Belgique d'exécuter le mandat d'arrêt lancé par l'Espagne

Le parquet belge a pris position ce vendredi sur le cas de Carles Puigdemont, qui a été clair. Ce dernier demande en effet aux juges d'exécuter le mandat d'arrêt lancé par l'Espagne. Ce qui amène la Belgique à le livrer à Madrid. Plus d’éléments avec notre journaliste Josselin Huchet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.