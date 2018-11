Carlos Ghosn : dans le secret de sa détention

Carlos Ghosn est en garde à vue depuis six jours dans la prison japonaise de Kosuge. L'ex-PDG du groupe Renault-Nissan est soupçonné d'avoir dissimulé plusieurs dizaines de millions d'euros aux autorités japonaises, mais il a nié les faits. Dans quelles conditions est-il détenu ? Quels sont ses droits en tant qu'étranger ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.