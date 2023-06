Carnac : le maire placé sous la protection des gendarmes

L'ironie du maire de Carnac, Olivier Lepick, qui peine à cacher la gravité des menaces. Depuis mercredi 7 juin, ce sont des centaines de messages haineux qui tombent sur ses réseaux sociaux et ceux de sa famille. Il est depuis placé sous protection par la gendarmerie. Au cœur de l'affaire, ce sont ses pierres sur les images, supposées de l'ère néolithique, et détruites pour laisser place à un magasin de bricolage. Immédiatement, les politiques de tous bords s'en emparent, la presse étrangère aussi. Bien souvent, en confondant les travaux sur cette zone commerciale, sur les images, avec le site de menhirs, bien connu de Carnac, situé deux kilomètres plus loin. Sauf que le site du chantier n'est pas à mettre sur le même plan, selon le service de l'État. L'archéologue, Christian Obeltz, à l'origine de l'affaire, regrette néanmoins que les prescriptions de fouilles complémentaires, demandées il y a huit ans à propos de quatre pierres, n'aient pas été réalisées. Un retentissement qui fait craindre pour l'image de la ville, candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. TF1 | Reportage A. Tassin, N. Hellec, R. Hellec