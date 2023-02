Carnaval de Nice : retour en fanfare !

Le spectacle est grandiose, les chars sont monumentaux. Jean-Marc Mathé a le privilège de conduire la reine du carnaval depuis plus de quinze ans. Il se fait tout petit. Cette année, l'événement de Nice fête ses 150 ans. Un anniversaire célébré en grande pompe. Sa majesté, la reine "des mille et une aventure", danse avec ses deux paires de bras. À son passage, les spectateurs sont émerveillés et intrigués. "Qui est derrière et qui conduit le char ?" ; "Il y a un pilote certainement, à moins que ça soit automatique", confient des spectateurs. Jean-Marc Mathé partage avec nous ses secrets. Pour conduire la reine, il faut un permis poids lourd et un bon sens du travail d'équipe. Pas de rétroviseurs, les pisteurs le dirigent. Ce Niçois n'a jamais manqué un cortège. Avec sa place de choix, il en prend plein les yeux. Mais il n'est pas le seul. Samedi soir, 18 000 personnes ont assisté au corso illuminé. La féerie du carnaval s'empare de Nice jusqu'au 26 février. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Napoli