Carnaval de Nice : un retour en fanfare

Le roi des animaux qui avance majestueusement sur la Place Masséna, c'est un retour réussi pour la 137ème édition du Carnaval de Nice. Privés depuis deux ans de cette ambiance, les Niçois comme les 7 500 spectateurs présents ne boudaient pas leur plaisir. " Cela fait du bien de pouvoir être tous ensemble, et de pouvoir le fêter tous ensemble avec des chars magnifiques", affirme une des spectateurs. Des musiques et des sons venus de toute l’Europe, comme les Gilles de Bouvy en Belgique, privés chez eux pour l’instant de carnaval. " On attendait que ça, mais on espère avoir le bonheur de refaire le carnaval chez nous ", avoue l'un d'eux. Ce bonheur, les carnavaliers niçois peuvent l'exprimer sur 17 chars, parfois dépassant les quatorze mètres, comme le gorille. Ce corso s’inscrit également dans une transmission familiale. "C’est dans nos gènes, cela ne vient pas comme ça. On vit carnaval ", confie un jeune homme de la famille. Vivre la fête intensément en caricaturant l’élection présidentielle et ses candidats. L'esprit du Carnaval de Nice est toujours là. TF1 | Reportage P. Roubaud, C.Napoli