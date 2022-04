Carnaval : la samba de retour à Rio

Ils l’ont tellement attendu. Privés depuis 2020 de leur carnaval, les Brésiliens ont renoué avec l’extravagance sous un déluge de paillettes et de plumes. Le long de la célèbre avenue, 75 000 spectateurs font trembler les gradins. La même où planait l’ombre du Covid, il y a un an. Le sambodrome était alors converti en vaccinodrome pour lutter contre un virus qui faisait plusieurs centaines de morts par jour. Douze écoles de samba ont rivalisé de démesures pour décrocher le titre convoité de championne du carnaval. Cette année 2022, huit d’entre elles ont choisi un thème aux racines africaines, très ancrés dans l’univers de la samba. Une fête et une manne pour Rio. L’équivalent de 800 millions d’euros engrangés durant les quelque dix jours du carnaval. T F1 | Reportage M. Croccel, J.F. Jouanne