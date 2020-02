Carnet de campagne : comment les logements HLM sont-ils gérés ?

Dans l'Hexagone, le premier tour des élections municipales se tiendra dans trois semaines. Dans cette bataille, un thème est jugé prioritaire, celui du logement. En raison des prix exorbitants dans de nombreuses villes, un Français sur six habite un logement social. Nous nous sommes rendus à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), l'une des villes qui comptent le plus fort taux de HLM. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.