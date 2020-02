Carnet de campagne : la vidéosurveillance envahit les villes

Selon un sondage, à cinq semaines des municipales, la préoccupation n°1 des Français est la sécurité. Un domaine que l'on imagine plutôt assumé par la police nationale. Mais certaines villes ont fait le choix de le prendre à bras-le-corps, notamment en installant un vaste réseau de caméras de surveillance. C'est le cas à Nice, la ville où l'on dépense le plus par habitant en matière de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.