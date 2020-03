Carnet de campagne : le défi de la qualité de l'air

Les prochaines élections municipales se dérouleront à partir du 15 mars prochain. En attendant ces très importantes échéances politiques, les questions d'environnement sont au cœur des débats et des préoccupations cette année. Une thématique qui relève entièrement de la compétence des maires, comme le cas notamment de la pollution de l'air. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.