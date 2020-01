Carnet de campagne : les communes oubliées de l'internet haut-débit

Du très haut-débit dans les villes et les connexions qui rament dans les campagnes, la fracture numérique constitue les grands enjeux des collectivités locales. Internet devient une denrée rare. Dans le pays, le réseau est géré par le département. Cependant, 6,8 millions de Français n'ont pas accès à internet de qualité, une aberration dans un monde ultra connecté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.