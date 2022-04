Carnets de campagne : dernière ligne droite pour les candidats

Ce n'est pas un match de football, ni le concert d'une star américaine. Sous ces airs de superproduction, se cache un meeting politique. C'est le seul meeting d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Il est venu défendre son bilan devant 30 000 personnes. Le candidat joue sur tous les tableaux : sa vie privée et son programme qu'il tente cette fois d'axer à gauche. Un slogan a été emprunté au NPA de Philippe Poutou. Le candidat anticapitaliste Philippe Poutou ironise et sourit de cette reprise avant de cogner un peu plus fort à la tribune. Un anti-macronisme qui ne suffit toujours pas à réunir la gauche. Le vent en poupe, Fabien Roussel continue sa course en solo et s'agace en coulisse de l'argument du vote utile. "Il faut arrêter de voter par défaut", a-t-il déclaré. Jean Lassale maîtrise l'art du contre-pied. Lui, est en tribune pour encourager son fils rugbyman. Mais il faut déjà se qualifier. Demain, pour faire la différence, nouvelle journée de meeting. Il ne reste plus que six jours de campagne. T F1 | Reportage C. Colin, M. Chantrait