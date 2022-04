Carnets de campagne : l'heure est à la mobilisation générale

Dernière force jetée dans la bataille. “La France n’est rien sans son peuple”. Jean-Luc Mélenchon montre les muscles, une fois de plus. Il revendique 25 000 supporters à Toulouse. Pendant que la foule s’échauffe, derniers préparatifs en coulisse. Prière de ne pas déranger, l’enjeu est de taille. Le candidat Insoumis se rêve au second tour. Il y a cinq ans, il lui avait manqué 600 000 voix pour se qualifier. Au même moment, Anne Hidalgo met en garde les électeurs socialistes. Non, Jean-Luc Mélenchon, ce n’est pas un vote utile. Anne Hidalgo garde l’espoir malgré les sondages. “Les travailleurs n’ont pas besoin de marchands d’illusions. Elle ne fait même pas semblant d’y croire. Nathalie Arthaud, lucide, quelques minutes avant son grand meeting. “Le bulletin de vote n’a jamais changé la vie des travailleurs. Alors pourquoi voter pour moi ? Eh bien, parce qu’il faut affirmer la nécessité de se battre et de renverser le capitalisme”, lance-t-elle. Son dernier grand meeting était raté. Actuellement, Valérie Pécresse voulait laver l'affront. Mais à chaque meeting, ça polémique. Nicolas Sarkozy sifflé chez les LR. Une grande première. Valérie Pécresse attend toujours son soutien. T F1 | Reportage L. Zajdela, E. Duboscq, Service Politique