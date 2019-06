Carola Rackete : la capitaine du Sea-Watch qui défie Matteo Salvini

Un nouveau bras de fer est engagé entre les ONG et le gouvernement italien. Le navire Sea-Watch est entré dans le port de Lampedusa, avec une quarantaine de naufragés à son bord. Matteo Salvini avait pourtant juré qu'ils ne débarqueraient jamais en Italie. Carola Rackete, la capitaine du bateau a choisi de forcer le passage, ce qui a déclenché la colère du ministre de l'Intérieur italien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.