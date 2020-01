Carpates : au paradis des ours bruns

La Roumanie abrite la plus grande population d'ours bruns d'Europe. Entre 6 000 et 9 000 individus vivent dans la région des Carpates. C'est trop, disent certains habitants. Mais dans ce sanctuaire que nous avons visité, on estime au contraire que ce sont les plantigrades qui sont en danger. Cristina Lapis, fondatrice du sanctuaire pour les ours "Libearty", est persuadée que l'Homme et le réchauffement climatique les menacent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.