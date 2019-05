Carrefour : vers un plan de restructuration d'effectifs ?

Après Peugeot PSA et Société Générale, c'est au tour du groupe Carrefour d'avoir recours au système de la rupture conventionnelle collective. En perte de terrain depuis plusieurs années, Carrefour pense pouvoir palier à la situation, mais environ 3 000 départs sont néanmoins prévus. Par ailleurs, le groupe a présenté un nouveau plan de restructuration d'effectifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.