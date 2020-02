Carry-le-Rouet : le quotidien des ressortissants français en mise en quarantaine

Malgré leur mise en quarantaine qui dure depuis neuf jours à Carry-le-Rouet, le quotidien des ressortissants français est presque normal. Certains ont repris leur travail à l'intérieur même du centre comme Vincent Lemarié, un professeur de français résidant de Wuhan pendant six ans. A l'isolement, les journées sont parfois longues. Du coup, chacun a sa façon pour lutter contre l'ennui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.