Carry-le-Rouet : leur quarantaine finie, quelle nouvelle vie pour les rapatriés de Wuhan ?

Après quatorze jours passés dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), aucun expatrié n'a développé le coronavirus. Ces Français, rapatriés de Wuhan, ont pu partir ce vendredi matin et sont sortis avec un certificat attestant qu'ils ne sont pas contagieux. Mais la surveillance sanitaire n'est pas levée pour tous, car il y a encore 44 personnes qui vont rester jusqu'à dimanche.