La carte bancaire fait son entrée dans les Églises

Les fidèles de l'Église Saint-François de Molitor à Paris ont été les premiers à tester la quête sans contact via la carte bancaire. Le système se présente sous la forme d'un panier connecté doté d'une coque à résine dans lequel est fixé un téléphone relié à un lecteur de cartes à puce. Bien qu'il ne présente actuellement que quatre choix de montant, le prototype semble déjà avoir séduit les paroissiens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.