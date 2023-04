Carte bancaire : pourquoi certains s'attachent encore au montant minimum ?

À la boulangerie "Roggio", à Montrouge (Hauts-de-Seine), il est impossible de payer par carte bancaire en dessous de certains montants. La pratique est légale à condition de l'afficher. Les clients doivent s'adapter. À chaque règlement par carte, le commerçant paie des frais bancaires, quelques centimes. À la fin de l'année, l'addition est salée. Le responsable Yann Roggio fait une démonstration avec des baguettes à 1,30 euro. "Pour exemple : 100 traditions vendues, la banque me prend 60 centimes de frais bancaire. À l'année, ça représente entre 3 000 et 3 500 euros de frais bancaire pour la carte bleue", explique-t-il. Regardons d'un peu plus près ces frais. D'abord, si votre commerçant n'a pas la même banque que vous, il devra verser une commission d'environ 0,3 %, à laquelle s'ajoute les frais de réseau jusqu'à 0,2 % par paiement, reste la marge que réalise la banque, autour de 1,5 %. Au total, tous ces petits pourcentages peuvent représenter 2 % par transaction. De plus en plus de commerçants appliquent donc un montant minimum pour payer par carte. Est-ce pour autant un pari gagnant ? Dans ce bar parisien, Le Sous-Bock, il y a des frais, mais pas de seuil. Car le gérant l'assure, il serait perdant. "Si on devait les envoyer à l'extérieur pour récupérer du cash, est-ce qu'ils partiraient sans payer ou pas ? Nous avons une clientèle très jeune et les gens ne paient qu'avec leur téléphone ou leur carte bleue", indique Frédéric Beurq. Les Français n'ont jamais été aussi peu nombreux à payer en liquide. Selon Anne-Claire Bennevault, présidente de "Spak" sur l'éducation financière, les commerçants, mais aussi les banques vont devoir modifier leur pratique."Pour l'avenir, l'utilisation de la carte continuant à se développer, on va voir plus tôt disparaître ce type d'écriteaux dans les magasins. Les banques vont devoir s'adapter aux besoins de leurs clients et peut-être proposer des tarifications plus adaptées", estime l'experte. Plus de transactions par carte grâce au sans contact et au smartphone. En trois ans, le nombre de paiements par application mobile a plus que doublé en France. TF1 | Reportage K. Yousfi, C. David, C. Nieulac