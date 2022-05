Carte d'identité numérique : l'appli qui va nous changer la vie

Dans quelques années, la carte d’identité pourrait être une relique. Vous qui gardez toujours sur vous votre carte d’identité, vous pourrez, en plus, avoir des papiers d’identité numériques directement dans votre téléphone via une application. Au moment de refaire ses papiers à la mairie, cela en laisse certains rêveurs. Tout d’abord, vous aurez besoin de la nouvelle carte d’identité biométrique . Le gouvernement prépare une application mobile pour scanner les informations et récupérer des données comme le nom, prénom, date de naissance, photo, adresse, e-mail. Certaines informations plus sensibles, comme les empreintes digitales, ne seront pas enregistrées. Ce système ne sera pas obligatoire, juste facultatif avec une protection des données personnelles très encadrée. Concrètement, cette carte d’identité sur téléphone pourrait servir à se connecter sur différents sites de services publics comme l’Assurance maladie ou les impôts. Cette application pourrait également être utile pour mieux contrôler l’accès à certains sites et empêcher, par exemple, les personnes mineures d’accéder à des vidéos pornographiques. En revanche, on ne sait pas encore si ces papiers numériques pourront être présentés lors d’un contrôle d’identité. T F1 | Reportage J. Garro, B. Hacala