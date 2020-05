Carte du déconfinement : qu'avez-vous compris ?

Une carte et encore beaucoup de questions. En 24 heures, six départements changent de couleur. Dans certains départements, les autorités sanitaires ont reconnu une erreur de code couleur. Les gens semblent perdus face aux nombreuses interrogations suscitées par cette situation. Nos journalistes tentent d'apporter des réponses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.