Carte du déconfinement : trois couleurs et beaucoup de questions

La carte du déconfinement pour ce vendredi 1er mai a été dévoilée. Un tiers des départements du pays sont encore classés oranges. Ils basculeront vers le vert ou le rouge d'ici la fin du confinement. Ce reclassement dépendra de deux critères : la saturation des services de réanimation et l'évolution du virus. À partir du 11 mai, il faudra ajouter la capacité en test de chaque département aux paramètres à prendre en compte pour sa classification. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.